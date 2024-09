Programm für die Jüngsten: Am Samstag, 14. September, findet im Kerwegarten in Kerzenheim der Kindertag des KiKiMo (Kinderkirchenmorgen) der protestantischen Gemeinde statt.Um 10 Uhr soll zur Einstimmung mit einer kleinen Andacht zum Thema „Wo nur ist das Himmelreich?“ begonnen werden. Das Ende des Kindertages ist gegen 16 Uhr geplant. Angesprochen sind Kinder im Alter von fünf Jahren bis zum Konfirmandenalter. Der neue Pfarrer für Gottesdienste mit Kindern und Familien im gesamten Dekanat, Stefan Mendling, wird bei dieser Gelegenheit in sein Amt eingeführt. Extra dafür wird Oberkirchenrat Markus Jäckle aus Speyer in Kerzenheim erwartet.

Mendling wird auf besondere Weise nach Kerzenheim anreisen – in einem Feuerwehrauto, das er für seine Gottesdienste mit Kindern und Familien gekauft und für Kirchenzwecke umgebaut hat. Darin gibt es beispielsweise auch einen integrierten Altar. Sein Projekt nennt sich deshalb „Kirche mit Kindern Mobil“.

„Nach dem Mittagessen, das jeder in Picknickform selbst mitbringen möchte, ist ein buntes Programm vorgesehen“, sagt Helga Ebel von KiKiMo. Es wird mehrere Erzählzelte geben, in denen Gleichnisse erzählt und passend dazu gebastelt wird. So sollen beispielsweise „Edelsteine“ gesucht und auch Stockbrot gegrillt werden. Die Kindertagesstätte Kerzenheim hat für diese Veranstaltung einiges an Material zur Verfügung gestellt.bbq