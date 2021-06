Der für 26. Juni geplante Kindertag in Grünstadt wird nicht stattfinden. Darüber informierte Ernst-Uwe Bernard, Geschäftsführer des Wirtschaftsforums Grünstadt, am Freitagmittag. Zwar sei die Corona-Inzidenz im Kreis Bad Dürkheim niedrig, aber man könne derzeit noch keine Veranstaltung für Kinder anbieten. Überlegt werde, ob es im Herbst einen Ersatz für den entfallenen Kindertag gibt. Mit dem Aufbau von Essensständen im Zentrum will der Zusammenschluss der Geschäftsleute angesichts der besseren Corona-Lage jedoch ein Zeichen setzen: So backt Silke Zimmermann von Dienstag an Crêpes in ihrem Wagen, den sie am Rand des Luitpoldplatzes gegenüber dem Modehaus Jost aufstellt. Auch ein Stand, in dem Bratwürste verkauft werden, soll laut Bernard demnächst in der Fußgängerzone aufgebaut werden. Er ist zuversichtlich, dass die für Herbst geplanten Veranstaltungen – beispielsweise der Grumbeertag im September oder ein Street-Food-Festival im Oktober – auch tatsächlich stattfinden können.