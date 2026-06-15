Beim 28. Kindertag des Wirtschaftsforums in Grünstadt gab es am Samstag viel zu bestaunen und mitzumachen. Was erstmals dazu gehörte.

Dass es einen Generationenwechsel im Amt des Geschäftsführers des Wirtschaftsforums Grünstadt gab, wurde spätestens beim Kindertag deutlich. Die 37-jährige Hannah Schumacher ist zweifache Mutter und voll drin in den Themen, die die nachfolgende Generation interessieren. So hat die 28. Auflage des Aktionstags ein frisches Gesicht bekommen. Sehr viele Institutionen beteiligten sich und die Fußgängerzone war auf voller Länge belebt.

Das Angebot in der Fußgängerzone war groß. Foto: Anja Benndorf An den Flohmarktständen konnten die Besucher Spielzeug kaufen. Foto: Anja Benndorf Die TSG-Blaskapelle ist aufgetreten. Foto: Anja Benndorf Clown FIlou verteilt Snacks. Foto: Anja Benndorf Der Kiwanis Club brutzelte Würstchen auf dem Grill. Foto: Anja Benndorf Obst und Kuchen dienten als Stärkung. Foto: Anja Benndorf Ein Straßenmusiker spielte zum Kindertag auf. Foto: Anja Benndorf Spielen kam nicht zu kurz. Foto: Anja Benndorf Filzen konnten die Kinder im Stoffatelier. Foto: Anja Benndorf Wie fit bist Du? Diese Fragen konnten die Kinder vorm Sportnahrungsgeschäft beantworten. Foto: Anja Benndorf Loco Krokos gaben ihr Debüt auf der Bühne. Foto: Anja Benndorf Ein Sandhaufen auf dem Schillerplatz animierte zum Spielen. Foto: Anja Benndorf Die Tanzmäuse vom Haus des Kindes zeigten, was sie können. Foto: Anja Benndorf Dosenwerfen bot das Caritas-Förderzentrum St. Rafael an. Foto: Anja Benndorf Auch am Glücksrad konnten die Besucher drehen. Foto: Anja Benndorf Der Kindertag sorgte für eine belebte Fußgängerzone. Foto: Anja Benndorf Auch hier bastelten die Kinder gemeinsam. Foto: Anja Benndorf An den Flohmarktständen waren die kleinen Kunden natürlich an Spielsachen interessiert. Foto: Anja Benndorf Die Klasse 4b der Dekan-Ernst-Schule gab ein Geigenkonzert. Foto: Anja Benndorf Foto 1 von 19

Am frühen Nachmittag fand erstmals ein Bobbycar-Rennen statt. Damiano Vecchi, einer der Gymnasiasten, die an der Hüpfburg vorm Modehaus Jost die Aufsicht führten, nahm Anmeldungen entgegen. Der junge Mann, der auch Vorsitzender des Jugendbeirats ist, trat zur Eröffnung gegen Bürgermeister Mimmo Scarmato (CDU) an. Letztendlich nahmen 40 Leute an dem Gaudi-Wettbewerb teil und es herrschte eine großartige Stimmung. „Wir werden den Spaß beim nächsten Kindertag wiederholen“, kündigte Schumacher an.

Frisch gegründetes Musik-Duo tritt auf

Erstmals auf einer der zwei aufgebauten Bühnen stand das Gesangsduo Loco Krokoz, zwei junge Männer mit Echsenmasken aus dem 3D-Drucker. „Wir machen schon seit 15 Jahren R&B, Hip Hop, Reggae und anderes, aber keine Kinderlieder. Und das wollten wir ändern“, sagt Sead, Fotograf, Musiker und zweifacher Vater. Deshalb seien die „verrückten Krokodile“ vor vier Monaten gegründet worden. Ansonsten seien er und sein Kumpel vor allem in den Sozialen Netzwerken unterwegs.

Das werden manche aus der Zielgruppe nicht mitbekommen: die Sprösslinge der Elternbewegung „SmarterStartAb14“. Nadja Leahy aus Dirmstein sagt: „Wir sind nicht gegen digitale Medien, aber wir wollen unsere Kinder schützen.“ Bis 14 Jahre sollen sie ohne Smartphone aufwachsen. Mitstreiterin Anna Blasius aus Bobenheim am Berg erklärt, dass echte Freundschaften, direkte Kommunikation sowie die gesunde emotionale Entwicklung gestärkt werden sollten. Dennoch: Die Kinder müssten digitale Kompetenz erwerben und dürften auch die Tablets im Unterricht benutzen.