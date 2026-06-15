Grünstadt Kindertag 2026: Wie ein neues Gesicht frischen Wind reinbringt (mit Bildergalerie)
Dass es einen Generationenwechsel im Amt des Geschäftsführers des Wirtschaftsforums Grünstadt gab, wurde spätestens beim Kindertag deutlich. Die 37-jährige Hannah Schumacher ist zweifache Mutter und voll drin in den Themen, die die nachfolgende Generation interessieren. So hat die 28. Auflage des Aktionstags ein frisches Gesicht bekommen. Sehr viele Institutionen beteiligten sich und die Fußgängerzone war auf voller Länge belebt.
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Am frühen Nachmittag fand erstmals ein Bobbycar-Rennen statt. Damiano Vecchi, einer der Gymnasiasten, die an der Hüpfburg vorm Modehaus Jost die Aufsicht führten, nahm Anmeldungen entgegen. Der junge Mann, der auch Vorsitzender des Jugendbeirats ist, trat zur Eröffnung gegen Bürgermeister Mimmo Scarmato (CDU) an. Letztendlich nahmen 40 Leute an dem Gaudi-Wettbewerb teil und es herrschte eine großartige Stimmung. „Wir werden den Spaß beim nächsten Kindertag wiederholen“, kündigte Schumacher an.
Frisch gegründetes Musik-Duo tritt auf
Erstmals auf einer der zwei aufgebauten Bühnen stand das Gesangsduo Loco Krokoz, zwei junge Männer mit Echsenmasken aus dem 3D-Drucker. „Wir machen schon seit 15 Jahren R&B, Hip Hop, Reggae und anderes, aber keine Kinderlieder. Und das wollten wir ändern“, sagt Sead, Fotograf, Musiker und zweifacher Vater. Deshalb seien die „verrückten Krokodile“ vor vier Monaten gegründet worden. Ansonsten seien er und sein Kumpel vor allem in den Sozialen Netzwerken unterwegs.
Das werden manche aus der Zielgruppe nicht mitbekommen: die Sprösslinge der Elternbewegung „SmarterStartAb14“. Nadja Leahy aus Dirmstein sagt: „Wir sind nicht gegen digitale Medien, aber wir wollen unsere Kinder schützen.“ Bis 14 Jahre sollen sie ohne Smartphone aufwachsen. Mitstreiterin Anna Blasius aus Bobenheim am Berg erklärt, dass echte Freundschaften, direkte Kommunikation sowie die gesunde emotionale Entwicklung gestärkt werden sollten. Dennoch: Die Kinder müssten digitale Kompetenz erwerben und dürften auch die Tablets im Unterricht benutzen.