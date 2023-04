Stolz wie Oskar, das war am Sonntagmittag Luca Schmidt. Beim Radrennen für Kinder des „RV Einigkeit Rodenbach“ in Kooperation mit dem Förderverein des Schwimmbads Hettenleidelheim ging er beim Wettkampf des Jahrgangs 2011 als Erster über die Ziellinie. Insgesamt neun Rennen in den Altersklassen 2011 bis 2017 sowie jünger auf den Laufrädern über 300 Meter konnten die Organisatoren ausrufen. Und 52 Teilnehmer traten an – viele hatten sich kurzfristig und dank des guten Wetters zur Teilnahme entschlossen. Denn Voranmeldungen gab es gerade einmal 37. „Wir freuen uns sehr, dass unsere Veranstaltung so viel Zuspruch erhalten hat“, erklärte Manfred Guth vom Förderverein stolz. Mit der Sonne strahlten auch die Eltern und Angehörigen um die Wette, die sich als Schaulustige am Wegesrand tummelten. Auf dem kleinen abgesperrten Rundkurs am Hettenleidelheimer Schwimmbad entlang behaupteten sich außerdem Arvid Eichler im Jahrgang 2017, Mila Wenz (2016), Maurice Albrecht (2015), Leonie Nikola und Jonas Wetzig (2014), Darius Frambach (2013) und Raphael Olli (2012). Unterstützt wurde die Veranstaltung von der Sparkasse Rhein-Haardt Bad Dürkheim, sowie Handke Brunnenbau aus Dirmstein. Mit Kaffee und Kuchen, Bratwurst und Kaltgetränken konnten die Besucher sich stärken. Die Wasserflaschen für die Teilnehmer spendierte Rewe Hettenleidelheim.