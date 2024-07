Beim Kinderschutzbund gibt es am Dienstag, 2. Juli, von 9 bis 12 Uhr einen Spielevormittag und einen Kinderflohmarkt im Hof des Rathauses. Die Initiative dazu hatten Schüler der evangelischen Religionsgruppe aus dem zwölften Jahrgang der IGS ergriffen. Religionslehrerin Sabrina Scheuermann erklärt dazu: „Die Idee kam während der Unterrichtsreihe ,Jesus Christus’. Der Wunsch war, im Sinne der jesuanischen Ethik etwas für die Gemeinschaft zu tun. Die Zielgruppe sollten Kinder sein und wir sind dann sehr schnell auf den örtlichen Kinderschutzbund gekommen.“ An verschiedenen Stationen wird es Begegnungen mit Kita-Kindern geben. Zur Auswahl stehen Mal-, Vorlese- und Spielecken sowie eine Station mit von Schülern selbst gebastelten und entwickelten Spielen. Weitere Schüler helfen beim Verkauf im Kinderschutzladen. Laut Scheuermann ist das die erste Aktion dieser Art, da sie diesen Kurs erst im laufenden Schuljahr übernommen habe. „Mit dem Kinderschutzbund haben wir besprochen, dass wir uns bei einem erfolgreichen Verlauf auch künftig an solchen Projekten beteiligen werden.“