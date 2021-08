Viel draußen sein, spielen, zusammen werkeln, im wahrsten Wortsinn über Gott und die Welt reden und dabei einfach Spaß haben – so lässt sich die gestern zu Ende gegangene Kinderferienwoche im evangelischen Gemeindehaus in Colgenstein umschreiben.

„ Mir gefällt alles gut“, sagt die zehnjährige Saran, bevor sie aufzählt, was sie ganz besonders mag: Gemeinschaftsspiele und die Fun-Olympiade, die sich dank des guten Wetters überwiegend auf dem Außengelände des evangelischen Gemeindehauses abspielen konnte. Da diente beispielsweise ein gespanntes Seil zwischen zwei Baumstämmen als Messlatte für den Hochsprung, beim „Speerwerfen“ galt es, mit viel Schwung eine Papp-Rolle auf einige Meter Entfernung durch einen Hula-Hoop-Reifen zu bekommen und beim Ballweitwurf stand Jugendreferentin Petra Ludwig den jungen Sportlern in einigem Abstand mit dem Auffangbeutel den gegenüber. Zudem gehörten Geschicklichkeitsspiele zum Programm, kreative Basteleien wie Sockentiere gestalten und Tassen bemalen und daneben allerlei Betätigungen, die der Bewegung guttaten.

Täglich zwischen 9 und 16 Uhr fanden sich 15 Kinder zwischen sieben und elf Jahren und das dreiköpfige Leitungsteam im evangelischen Gemeindehaus ein. Das konnte sowohl drinnen als auch draußen genutzt werden. „Das Außengelände ist geradezu ideal für uns “, findet Jugendreferentin Petra Ludwig, bei der alle Fäden in der Kinderferienwoche zusammenliefen. Unter dem Titel „echt mutig?“ beschäftigten sich Kinder und Team mit den Themen Mut, Vertrauen, Konfliktlösung, Angst und wie sie überwunden werden kann. Sie hörten passende Geschichten, redeten darüber, machten Spiele dazu.

Mut ist, auch mal „Nein“ zu sagen

Was ist mutig? Mutig ist zum Beispiel, auch mal „Nein“ zu sagen oder nicht mitzumachen, was man nicht mag. Täglich wurden anschauliche Bibel-Geschichten rund um den Propheten Elija („Gott ist da , ich bin nicht alleine “) erzählt – eine Schnitzeljagd „König Ahab jagt Elija “ gehörte auch mit dazu. Für die nötige Stärkung zur Mittagszeit war gesorgt, wie Petra Ludwig berichtet. Menü-Lieferant war der Gutshof Lautersheim und am gestrigen Freitag gab es zum Abschied Pizza vom Obrigheimer Restaurant „Pizza und Pasta“.

Seit 20 Jahren ist Jugendreferentin Petra Ludwig in der Evangelischen Jugendzentrale Grünstadt tätig, die das Ferienprogramm ausrichtet. Nach wie vor bereiten ihr die Kinderferienwochen, die sie auch in anderen Gemeinden durchführt, großen Spaß – was sich auf die Kinder übertrage. Im Gemeindehaus Colgenstein war sie zum zweiten Mal und findet die Örtlichkeit optimal.