Nach zwei Jahren pandemiebedingter Pause läuft in Hettenleidelheim wieder ein von Geldern aus der Schwalbschen Stiftung unterstütztes Kinderferienprogramm. Es wird allerdings kleiner und kürzer ausfallen als früher.

Darüber informierte der CDU-Fraktionsvorsitzende Daniel Kaiser, der auch Mitglied im Organisationsteam des Freizeitangebotes ist, am Mittwoch den Ortsgemeinderat. Weitgehend soll auf die Nutzung von Bussen und Übernachtungen verzichtet werden – vielmehr geht es um Angebote vor Ort. Es sind noch Plätze frei.

Geplant sei ein fünftägiges Programm in der dritten Sommerferienwoche. Los geht es am Montag, 8. August, zwischen 9 und 17 Uhr mit Spielen auf dem Sportplatz in der Gaswerkstraße, dem Erleben und Erforschen von Natur in der Erdekaut sowie Tennis für Anfänger beim VfR. Am Dienstag soll es ins Ebertsheimer Renaturierungsgebiet gehen, am Mittwoch nach Meisenheim am Glan zum Stand-up-Paddle (Paddeln auf einem Brett). „Unter den zirka 15 Betreuern sind einige Rettungsschwimmer, ich bin auch einer“, sagte Kaiser.

Hundestaffel und Feuerwehr

Am Donnerstag, 11. August, werden die Kinder gemäß ihres Alters unterschiedlich beschäftigt: Die jüngeren gehen mit Förster Fabian Keck unter anderem in einen Hochseilgarten im Wald, die älteren sind zu einer Downhill-Rollerfahrt vom Donnersberg bis zum Weiherhof eingeladen. Den Abschluss soll ein Tag der Rettung im Freibad Hettenleidelheim bilden. „Da haben wir auch die Feuerwehr, die Polizei, das DRK Hettenleidelheim, die DLRG-Ortsgruppe Ramsen sowie die Rettungshundestaffel eingebunden“, so Kaiser. Bei dieser Sonder-Edition dürften ausnahmsweise auch schon Vorschüler mitmachen. „Von den 60 Plätzen sind bereits 60 Prozent belegt“, erläuterte er. Die Teilnahme kostet 50 Euro, für weitere Kinder ist es etwas günstiger.abf

Info

Informationen und Anmeldung unter www.kifepro-h.de.