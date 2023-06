Im Auftrag der Stadt Eisenberg kümmert sich das Klein-Team um Kinder und Jugendliche und bietet regelmäßig Aktionen an. Die meisten davon laufen ganz gut. In Steinborn und Stauf ist ein Angebot aber gestrichen worden.

Über ihre Arbeit mit Kindern und Jugendlichen im Auftrag der Stadt hat Susanne Schäfer vom Klein-Team aus Rockenhausen in der jüngsten Sitzung des Eisenberger Stadtrats berichtet. Die im vergangenen Jahr eröffnete Kletterwand an der Rückseite der TSG-Jahnhalle werde demnach sehr gut angenommen, so Schäfer. Es sei „cool, dass Eisenberg so was hat“, beurteilten die Kinder und Jugendliche diese Sportmöglichkeit mitten in der Stadt. Positiv werde auch die kostenlose Benutzung der Kletterwand bewertet. Normalerweise müssten die Kletterer für diesen Sport bezahlen. Allerdings müssten 25 bis 30 kletterbegeisterten Kinder längere Wartezeiten in Kauf nehmen, da jeweils nur drei Kletterbetreuer für die Sicherheit der Teilnehmer an der Wand sorgen können.

Ein großer Wunsch der Jugendlichen sei ein Rückzugsort, den sie selbst gestalten, die Musik aufdrehen und anders als zu Hause „abhängen“ können, sagte Susanne Schäfer. Nicht zuletzt seien die Betreuer vom Klein-Team auch Ansprechpartner für die Kinder und Jugendlichen. „Wir kriegen alles erzählt“, so die Pädagogin und betont, dass darüber Stillschweigen gewahrt werde.

Nicht mehr in Steinborn und Stauf

Als weiteres Angebot habe sich der Miteinander-Wagen bewährt, der seit 2019 regelmäßig im Einsatz sei und von Kindern und Jugendlichen ab zwölf Jahren am Haus Isenburg frequentiert werde. War dieser Wagen in der Anfangszeit noch in Stauf und Steinborn, habe sich dies mittlerweile erledigt. In Stauf besuchten Kinder den gut ausgestatteten Waldspielplatz und in Steinborn sei eine geringe Nachfrage vorhanden gewesen. Allerdings kämen Steinborner Kinder jetzt auch zu den Terminen nach Eisenberg.

Gut angenommen würden ebenfalls die Ferienspiele für Kinder von sechs bis elf Jahren. Der Bedarf dafür sei da und das „phantastische Angebot“ sei mittlerweile ein „Selbstläufer“ geworden, sagte Schäfer. Das Engagement des Klein-Teams sei eine gute Sache und für Kinder „unendlich wichtig“, stellte Stadtbürgermeister Peter Funck (FWG) fest. Gerne würde er mehr Leute in dieser Jugendarbeit beschäftigen, was bedauerlicher Weise an den klammen Finanzen scheitere.

Termin

Der Miteinander-Wagen ist montags und donnerstags jeweils von 15 Uhr bis 18 Uhr im Haus Isenburg; Kletterwand dienstags und mittwochs von 15 Uhr bis 18 Uhr Rückseite TSG-Jahnhalle.