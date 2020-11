Seit Mittwoch sind im Kreis Bad Dürkheim 44 Neuinfektionen mit dem Coronavirus gemeldet worden. Damit sind nach Angaben der Kreisverwaltung derzeit 167 Personen bekannt, die erkrankt sind. In zwei Kindergärten im Leiningerland sind Erzieherinnen und Kinder in Quarantäne: In Kindenheim sind sowohl die Beschäftigten als auch die Kinder in Quarantäne. Eine Mitarbeiterin wurde positiv auf das Virus getestet – und alle in der Einrichtung gelten als enge Kontaktpersonen. In der Kita „Wiesenpfad“ in Hettenleidelheim ist ebenfalls eine Erzieherin infiziert, hier muss eine Gruppe zu Hause bleiben. Bei der Lebenshilfe in Bad Dürkheim ist eine Betreuerin infiziert, eine Wohngruppe ist in Quarantäne. Die engen Kontaktpersonen stehen unter Quarantäne bis 14 Tage nach dem letzten persönlichen Kontakt mit der erkrankten Person. Sie werden persönlich informiert. Bei Fragen können sich Eltern und Angehörige an das Gesundheitsamt Neustadt wenden: gesundheitsamt@kreis-bad-duerkheim.de.