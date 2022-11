Freies Parken auf dem großen Platz vor der Sport- und Freizeithalle in Kindenheim wird demnächst nicht mehr möglich sein.

„Manches Auto steht hier monatelang“, klagte Bürgermeister Albrecht Wiegner (FWG) am Montag bei der gemeinsamen Sitzung des Gemeinderates mit dem Haupt- und Finanzausschuss. Leider könne man dagegen nichts unternehmen, solange die Parkzeit nicht eingeschränkt ist. Er schlug vor, Hinweise anzubringen, wonach auf dem Areal montags bis freitags, 6 bis 20 Uhr, Fahrzeuge nur noch maximal zwei Stunden lang (Parkscheibe) abgestellt werden dürfen. „Allerdings müssen wir das so machen, dass man die Zusatzschilder nicht abschrauben kann“, sagte er mit Blick auf einen Vorfall in einer anderen Straße.

Während der Öffnungszeit der Kindertagesstätte sollten sechs Pkw-Stellplätze in der Neugasse für die Mitarbeiter der Einrichtung reserviert werden. „Das Personal erhält Parkausweise“, so Wiegner. Nach kurzer Diskussion gab es für den Beschlussvorschlag einstimmig grünes Licht.