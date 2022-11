Unbekannte haben in der Kindenheimer Hauptstraße versucht, in ein Einfamilienhaus einzubrechen. Die Polizei in Grünstadt teilt mit, dass die Bewohner an der Haustür Beschädigungen bemerkt haben, die den Verdacht begründen, dass unbekannte Täter diese aufhebeln wollten. Der Tatzeitpunkt lässt sich laut Polizei zwischen Mittwoch, 21.55 Uhr, und Donnerstag, 12 Uhr, eingrenzen. Zeugen, die Hinweise zur Tat und dem Täter oder den Tätern geben können, werden gebeten, sich bei der Polizeiinspektion Grünstadt unter Telefonnummer 06359 93120 zu melden.