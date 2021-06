Bei einem Unfall in Obersülzen ist am Donnerstagnachmittag ein Kind verletzt worden. Wie die Polizei am Abend mitteilt, war der elfjährige Junge mit seinem Fahrrad auf dem Radweg parallel zur Landstraße zwischen Grünstadt und Obersülzen unterwegs. Am Fahrbahnteiler in Höhe des Sportplatzes Obersülzen wollte er gegen 17 Uhr die Landstraße überqueren. Hierbei sah er zwar, dass sich ein Auto näherte, schätzte aber laut Polizei die Geschwindigkeit falsch ein und fuhr auf die Straße. Die 40-jährige Fahrerin bremste zwar, trotzdem kam es zum Zusammenstoß. Der Junge wurde dabei zu Boden geschleudert. Er erlitt einen Bruch der Schulter und Schürfwunden. Da die Schwere der Verletzungen zunächst unklar war, wurde über die Rettungsleitstelle zusätzlich zum Rettungswagen auch der Rettungshubschrauber alarmiert, der neben der Landstraße im Feld landete. Der Junge kam zur weiteren Behandlung ins Krankenhaus. Die Autofahrerin blieb unverletzt. Beide stammten aus dem Raum Grünstadt.