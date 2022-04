Ein 14-jähriger Junge hat aus einer Grünstadter Kfz-Werkstatt einen Roller gestohlen und ist damit nach Worms gefahren. Dort hat ihn die Polizei erwischt. Wie die Beamten mitteilten, wurde der Piaggio-Roller im Wert von 1100 Euro am Wochenende aus einer Werkstatt in der Obersülzer Straße entwendet. Der Täter hatte zuvor die Verglasung des Tors eingeworfen. Der Geschädigte zeigte den Fall bei der Polizeiinspektion Grünstadt an, der Roller wurde daraufhin zur Fahndung ausgeschrieben. Wenige Stunden nach der Anzeige fiel Beamten der Wormser Inspektion ein jugendlicher Fahrer auf, der keinen Helm trug. Bei der Kontrolle stellte sich heraus, dass es sich bei dem Zweirad um den in Grünstadt gestohlenen Roller handelte.