Ein sechsjähriges Kind ist am Montagmorgen in Eisenberg von einem Auto erfasst worden. Ein Hubschrauber hat es mit schweren, aber nicht lebensbedrohlichen Verletzungen ins Krankenhaus geflogen. Nach Polizeiangaben stand es mit Angehörigen in der Konrad-Adenauer-Straße an einer Ampel. Obwohl die noch rot war, rannte es plötzlich auf die Fahrbahn. Ein 87-jähriger Autofahrer konnte nicht mehr rechtzeitig bremsen. Die Straße blieb bis in den Nachmittag hinein halbseitig gesperrt.