Ein Siebenjähriger ist am Montagabend in der Hettenleidelheimer Hauptstraße vor ein Auto gelaufen und von dem Wagen frontal erfasst worden. Nach Polizeiangaben hatte der Junge mit anderen Kindern aus der Nachbarschaft gespielt und war dann plötzlich aus der Hofeinfahrt gerannt. Ein Rettungshubschrauber brachte ihn mit einer Kopfverletzung in Krankenhaus. Die Beamten berichten: „Nach erster ärztlicher Einschätzung wird der Junge den Unfall gut überstehen.“ Damit bestätigt sich die Prognose, die sie noch am Montagabend nach einer ersten RHEINPFALZ-Anfrage zu einem größeren Einsatz in Hettenleidelheim gegeben hatten. Der 55-jährige Autofahrer aus Wattenheim hat einen Schock erlitten. Die Polizei bescheinigt ihm: Glücklicherweise hatte er prompt reagiert und sein Auto schnell gestoppt.