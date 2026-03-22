Von einer Unfallflucht berichtet die Grünstadter Polizei aus Kirchheim an der Weinstraße. Dort, so heißt es in der Mitteilung der Beamten, habe der Fahrer eines Kieslasters am Mittwoch vergangener Woche einer 66 Jahre alten Autofahrerin nach deren eigenen Angaben die Vorfahrt genommen. Beim anschließenden Zusammenprall der beiden Fahrzeuge sei das Auto der Frau so stark beschädigt worden, dass es abgeschleppt werden musste. Der Schaden bewege sich im hohen vierstelligen Bereich. Der Lasterfahrer dagegen fuhr auf und davon; nach ihm und seinem Fahrzeug sucht die Polizei nun.

Passiert ist das Ganze gegen 13.45 Uhr im Einmündungsbereich der Rückgasse und der Uhrigstraße, so die Polizei. Der Kieslaster sei hellbraun oder sandfarben gewesen und in Richtung des Ostrings davongefahren. Zeugen, die Hinweise zur Tat geben können, werden gebeten, sich mit der Polizeiinspektion Grünstadt in Verbindung zu setzen: Telefon 06359 9312-0.