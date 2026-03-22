Nach einem Unfall am vergangenen Mittwoch zur Mittagszeit in Kirchheim sucht die Polizei nach einem hellbraunen Kieslaster. Dessen Fahrer soll einer 66-Jährigen an der Einmündung der Uhrigstraße in die Rückgasse so die Vorfahrt genommen haben, dass ihr Wagen und das Baustellenfahrzeug zusammenstießen. Während der Lastwagen in Richtung Ostring weitergefahren sei, musste das Auto abgeschleppt werden. Die Beamten sprechen von Sachschaden „im hohen vierstelligen Bereich“. Wer Hinweise geben kann, soll sich bei der Inspektion in Grünstadt melden: Telefon 06359 93120, E-Mail pigruenstadt@polizei.rlp.de.