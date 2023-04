Tja, da hatten wir ihn nun. Den ersten waschechten K.I.-Hit. Wenn auch nur kurz. Denn „Heart On My Sleeve“, ein vermeintliches Duett zwischen Rapper Drake und seinem Musiker-Kollegen The Weeknd, wurde mittlerweile von Plattformen wie Spotify wieder gelöscht.

Bis dahin hatten aber schon Millionen von Menschen den Track gehört – und eigentlich auch keinen wirklichen Verdacht geschöpft, dass hier nicht die echten Künstler zu hören sind, sondern durch den Einsatz Künstlicher Intelligenz generierte Stimmen, die sich zum Verwechseln ähnlich anhören. Erstellt hat den Song ein User namens „Ghostwriter“, er bezog sich dabei auf einen Song des Songwriter-Duos Gallagher & Lyle, der im Jahr 1976 erschien und später auch mal von Bryan Ferry (ja, dem echten) gesungen wurde.

Sicher, letztlich war die Nummer ein Stück blutarme Popmusik, was man bislang auch ganz gut ohne KI hinbekommen hat. Als Nachweis, wie weit die Technologie allerdings schon ist, war das Ganze aber schon ein beeindruckendes Statement. Für die Musikindustrie und Künstler stellen solche unheimlich echt wirkenden Deep-Fakes natürlich ein riesiges Ärgernis dar. Eine Gefahr für das Geschäft, eine Disruption, daher ist da gerade viel Angst mit im Spiel. Fast wie damals, als die mp3 und Napster das Geschäftsmodell der Labels über den Haufen warfen.

Langweilig und seelenlos

Wie also damit umgehen? Wird die KI in Zukunft beim Erstellen von Hits eine große Rolle spielen? Möglich. Aber nicht erstrebenswert. Denn KI-generierte Kunst mag zwar von der technologischen Seite beeindruckend sein, inhaltlich aber wird sie immer eines sein: langweilig. Seelenlos. Zwar zeichnet sich Kunst per Definition durch die Abwesenheit einer Funktion aus, dennoch wird sie aber vor allem dadurch interessant, dass sie funktioniert: als Ausdrucksmittel eines Menschen. Kunst sagt immer etwas aus über jenen, der sie geschaffen hat. Beabsichtigt oder unbeabsichtigt. Das zu entschlüsseln, macht einen großen Teil ihres Reizes aus. Menschen interessieren sich in erster Linie für Menschen. Das Produkt einer KI-Technologie, die ihre Entscheidung mittels einer Wahrscheinlichkeitsrechnung trifft, kann da im Vergleich nur verlieren. So ästhetisch es auch sein mag.