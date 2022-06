Seit Dienstagnachmittag ist die Kerzenheimer Straße wieder offen. Stadtbürgermeister Peter Funck (FWG), Beigeordneter Erwin Knoth (FWG) sowie Werke-Chef Helmut Zurowski gaben nach der Bauabnahme die Straße wieder frei. Seit November wurden hier Tiefbauarbeiten ausgeführt, um das Kanalsystem zu verbessern. So wurde ein Abwasser-Sammelbehälter eingebaut. Der Querschnitt des Hauptkanals wurde bei der Erneuerung verbreitet, und der im Gehweg verlaufende zweite Kanal bekam neue Querverbindungen. So soll die Situation dort bei starken Regenfällen entschärft werden. In diesem Zusammenhang wurde auch gleich eine neue Wasserleitung mit verbaut. Danach kümmerte man sich um den Ausbau der Gehwege sowie den Straßenneubau. Kosten insgesamt: rund eine Million Euro. Das gute Wetter während der Bauzeit führte dazu, dass es keine Unterbrechungen gab, so Zurowski. Die geplante Bauzeit von elf Monaten konnte deutlich unterschritten werden. Bei der Bauabnahme warf die Stadtspitze auch mal einen Blick in die neuen Kanalschächte. Eine Anwohnerin, die zufällig vorbei kam, lobte die Mannschaft, die hier über Monate ihre Arbeit machte. Als „Fleißig, höflich und hilfsbereit“ bezeichnete sie die Bauarbeiter. Mit Ende der Baustelle ist auch der Schutt-Lagerplatz oberhalb des Waldschwimmbades Geschichte. Die Umleitungsbeschilderung wird in den nächsten Tagen beseitigt.