Von Hermann Schäfer

Jetzt gilt auch in der Kerzenheimer Straße Tempo 30 bereits ab dem Kreisel und von der Gegenrichtung ab Einmündung Pestalozzistraße. Die Schilder wurden bereits aufgestellt. Auf Empfehlung des Ausschusses für Bau und Umwelt hin hatte der Eisenberger Stadtrat in seiner Dezember-Sitzung diese Neuregelung beschlossen. Begründet wurde die Erweiterung mit der Reduzierung des Innenstadtverkehrs (wenn der Verkehr auf die Umgehungsstraße ausweicht), dem verminderten Verkehrslärm für die betroffenen Anwohner und mit dem Schutz der Fußgänger, insbesondere im Bereich der Bushaltestellen. Zudem kann die Neuregelung zur Vermeidung von Unfällen im Ausfahrtsbereich des Penny-Marktes beitragen. Mit der Neuregelung gilt auf den innerstädtischen Straßen generell maximal Tempo 30, außer der Konrad-Adenauer-Straße und der Hauptstraße ab Ampelkreuzung in Richtung Ramsen, die als Landesstraße klassifiziert ist. Dort ist weiterhin maximal Tempo 50 erlaubt.