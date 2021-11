Von Joerg Schifferstein

Seit gestern heißt es: Autofahrer, Eisenberg besser umfahren. Denn die Kerzenheimerstraße, die wichtigste Nord-Süd-Achse der Stadt, ist gesperrt. In den kommenden Monaten sollen für rund eine Million Euro die Straße sowie die Ver- und Entsorgungsleitungen erneuert werden. Wasser- und Kanalwerk der Verbandsgemeinde teilen sich mit der Stadt Eisenberg die Kosten für die Sanierung des 220 Meter langen Straßenabschnitts zwischen dem Kreisel in der Nähe des Marktplatzes und den Abbiegungen in die Pestalozzi- und Theaterstraße. Die Bauzeit soll rund neun Monate dauern, eventuell bis zu einem Jahr. Die Anwohner an der Baustelle in der Kerzenheimer Straße müssen Einschränkungen hinnehmen.