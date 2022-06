Nächste Woche beginnen die Arbeiten an der Straßendecke der Kerzenheimer Straße. Seit November laufen dort die umfangreichen Sanierungsarbeiten des Abwasserkanals. Schon vor Pfingsten wurden die Bordsteine gesetzt und die Gehwege gepflastert. Letzte Arbeiten hierfür laufen derzeit. Die Unebenheiten des Ausbaus mussten ausgeglichen werden und derzeit sei dieses Projekt auf der Zielgeraden, wie Helmut Zurowksi von den Eisenberger Verbandsgemeinde-Werken bestätigt. So wie es aussieht, kann in der kommenden Woche das Aufbringen der Straßendecke beginnen. Seit November 2021 waren in dem Abschnitt zwischen Kreisel-Stadtmitte und Kreuzung Pestalozzistraße/Theaterstraße, umfangreiche Tiefbauarbeiten notwendig, um Schwachstellen im Kanalsystem zu verbessern. Neben einem besseren Ablaufsystem für Regenwasser wurde auch gleichzeitig noch eine neue Trinkwasserleitung verlegt.