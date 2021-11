Als „sehr ernüchternd“ hat der Kerzenheimer Beigeordnete Markus Vorbeck (SPD) im Rat das Gespräch mit Vertretern des Landesbetriebs Mobilität bezeichnet. Es ging um Radwege.Die Kerzenheimer möchten sich an der Umsetzung des Radverkehrskonzeptes der Verbandsgemeinde Eisenberg beteiligen. Würde allerdings zum Beispiel ein Radweg entlang der L452 in Richtung Ebertsheim gebaut werden, würde das finanziell zu Lasten der Gemeinde geschehen und maximal eine Unterstützung bei der Querung der Landstraße geben, berichtete Vorbeck. Der Landesbetrieb Mobilität würde sich nur mit einem Bruchteil der Kosten beteiligen. Der Bereich zwischen Kerzenheimer Kreisel und der Abbiegung nach Stauf könnte in Zukunft radfahrgerecht umgebaut werden. Auf Platz eins der Prioritätenliste, so Vorbeck, sei aber ein Radweg von Kerzenheim in Richtung Göllheim, entlang der L449. Mit der Realisierung könne man aber frühestens in fünf bis zehn Jahren rechnen.