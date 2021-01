Kerzenheims Ortsbürgermeisterin Andrea Schmitt (CDU) hegt Zweifel daran, dass kommunale Selbstverwaltung noch möglich ist. Grund: die Forderung des Donnersbergkreises, die Grundsteuern zu erhöhen. Im Haupt- und Finanzausschuss der Gemeinde war das nun Thema.

Wie auch in anderen Gemeinden des Donnersbergkreises geht es darum, die Grundsteuern bis 2024 auf 500 Prozent anzuheben. „Es gab mehrere Gespräche mit der Kommunalaufsicht der Kreisverwaltung zu diesem Thema. Die Forderung ist deutlich: Wenn wir nicht reagieren, wird uns keine kommunale Maßnahme mehr genehmigt“, berichtete Schmitt. „Aus meiner Sicht ist es eindeutig das falsche Zeichen jetzt in Corona-Zeiten, in denen vielen Menschen das Einkommen wegbricht, die Grundsteuer nahezu zu verdoppeln“, so die Ortsbürgermeisterin weiter.

Doch für Kerzenheim steht viel auf dem Spiel, wenn die Forderungen aus dem Kreishaus nicht erfüllt werden – unter anderem die Anerkennung als Schwerpunktgemeinde der Dorferneuerung. Schmitt verlas in diesem Zusammenhang einen Brief der Kreisverwaltung, in dem die Forderungen überaus klar und deutlich zum Ausdruck gebracht wurden. „Angesichts der Aufgaben, die uns nach dem Kindergartenzukunftsgesetz als Gemeinde zugemutet werden, sind wir dringend auf Zuschüsse angewiesen. Man droht uns also damit, dass wir jegliche Entwicklungschance für die Zukunft genommen bekommen, wenn wir die Steuerhebesätze nicht gemäß der Forderungen anpassen“, klagte Schmitt.

Steuerkraft muss ausgeschöpft werden

Sie ging in ihrem Sachvortrag auf das Gerichtsurteil zum kommunalen Finanzausgleich ein. „Dort steht auf Seite acht, dass auch die Gemeinden verpflichtet sind, ihre Steuerkraft auszuschöpfen“, erklärte die Ortsbürgermeisterin. „Ich hoffe jetzt nur, dass, sofern wir der Anpassung der Grundsteuern auf 500 Prozent bis 2024 entsprechen, sich auch die Kommunalaufsicht der Kreisverwaltung an die getroffenen Vereinbarungen hält“, so Schmitt.

Einstimmig empfahl der Ausschuss dem Kerzenheimer Gemeinderat daraufhin, die Grundsteuern entsprechend anzupassen. Schmitt hatte im Zusammenhang mit der finanziellen Ausstattung der Gemeinde auch bekanntgegeben, dass seitens der Kreisverwaltung erwartet wird, dass es 2023 einen kommunalen Schuldenschnitt seitens des Landes geben könnte.

Den hätte die Gemeinde auch dringend nötig, denn alleine 2021 werden ihr 775.843 Euro im Haushalt fehlen. Für 2022 kalkuliert die Verwaltung mit weiteren 765.293 Euro, die fehlen. Vor diesem Hintergrund sind die Grundsteuererhöhungen auch nur ein Tropfen auf den heißen Stein.

Mehr anfangen kann die Gemeinde da schon mit den Schlüsselzuweisungen des Landes, die besonders finanzschwache Kommunen bekommen. Mehr als 280.000 Euro stehen dafür im aktuellen Haushalt. Investiert werden soll in die Oberflächenentwässerung (20.000 Euro), Grundstückskäufe (170.000 Euro), das Straßenausbauprogramm, das Aktivitäten in der Gartenstraße vorsieht (157.000 Euro), und in die Sanierung der Bücherei (100.000 Euro).

Geld kosten wird wohl auch der Kindergarten, denn dort besteht in diesem Jahr ein erhöhter Betreuungsbedarf. Mit dem Kreis wird eine Modullösung angestrebt, da ein Anbau an die bestehende Einrichtung nicht möglich ist. Der Haushalt wurde dem Gemeinderat von FWG und CDU sowie dem Vertreter der Grünen zur Annahme empfohlen. Die SPD will das Zahlenwerk erst noch einmal in der Fraktion diskutieren und enthielt sich deshalb der Stimme.