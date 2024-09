Eine liebgewonnene Tradition, die vor einigen Jahren eingeschlafen ist, haben die Kleinkarlbacher auf ihrer Kerwe am Wochenende wieder gefeiert: Am Sonntagnachmittag maßen sich gleich mehrere Mannschaften beim Tauziehen. Dieser Spaß auf dem Pausenhof der Grundschule lockte auch viele Zuschauer an.

Während der Musikverein Almenrausch Rehlingen das Publikum bestens unterhielt, bereiteten sich die Teams auf das Kräftemessen vor. Drei Kindermannschaften mit je fünf Kindern machten den Anfang. „Es gibt jeweils zwei Durchgänge, sodass jede Mannschaft einmal auf jeder Seite zieht“, erklärte Tobias Graf vom Förderverein der Freiwilligen Feuerwehr, der auch als Schiedsrichter fungierte, den Wettbewerb. Gemeinsam mit Bürgermeister Daniel Krauß (SPD) hatte er die Organisation dieses Programmpunkts übernommen.

Das Siegerteam stand alsbald fest. Über den ersten Platz freute sich eine Mädchengruppe, die ein ambitioniertes Jungenteam besiegte, das sich mit dem zweiten Platz zufrieden geben musste. Ortschef Krauß lobte die Kinderteams und sagte: „Das habt ihr gut gemacht.“ Das jüngste Teilnehmerteam mit dem wohl geringsten Gesamtgewicht schaffte es auf den dritten Platz. Bei der Siegerehrung gab es für die jungen Teilnehmer Gutscheine fürs Cabalela in Grünstadt, Kinogutscheine der Grünstadter Kinowelt sowie Traubensaft.

Zuletzt vor 15 Jahren Bestandteil der Kerwe

Vor rund 15 Jahren sei zuletzt das Tauziehen in Kleinkarlbach veranstaltet worden, berichtete Alexander Hartmetz, der Vorsitzende des Fördervereins der Freiwilligen Feuerwehr. „Wir sind dieses Jahr mit rund 40 Helfern am Start – bestehend aus Mitgliedern des Fördervereins sowie der Feuerwehr und weiteren Freiwilligen“, berichtete er. Um so ein Dorffest mit verschiedenen Programmpunkten überhaupt organisieren zu können, brauche es Ehrenamtliche und die seien auch weiterhin jederzeit willkommen, sagte Hartmetz.

Da es in diesem Jahr keinen Kerweumzug und kein Kerwekomitee gebe, hätten die Organisatoren entschieden, das Tauziehen wieder ins Leben zu rufen. Und dieses Angebot wurde am Sonntag gut angenommen. Acht Mannschaften hatten sich im Vorfeld für das Kräftemessen gemeldet: ein Team der Freiwilligen Feuerwehr Kirchheim-Kleinkarlbach, der Kleinkarlbacher Stammtisch, Teams aus Neuleiningen und Battenberg, eine Mädelsgruppe aus dem Ort, und noch ein weiteres Team namens Tina und Pumba sowie zwei Mannschaften des Musikvereins Almenrausch aus dem saarländischen Rehlingen.

Gut für das Zusammengehörigkeitsgefühl

Vor dem Wettbewerb wurden die Mannschaften zwei Gruppen zugelost. „Jeder zieht in einer Gruppe gegen jeden“, erklärte Mitorganisator Tobias Graf. Dann gebe es ein Halbfinale und schließlich werde im Finale um den Sieg gekämpft.

„Das finde ich eine tolle Aktion, denn schließlich stärkt es das Zusammengehörigkeitsgefühl im Ort“, lobte ein Mitglied des Musikvereins das Angebot. Als bestes Team durfte sich letztlich auch eine Mannschaft des Vereins über den ersten Platz und Präsentkörbe freuen. Die Aktion fand auch bei den Kleinkarlbachern Anklang und wurde offensichtlich als gelungen empfunden.