Die Gitarrencombo Vogelfrei übernimmt mit einem Eckbeats-Konzert am Donnerstag, 29. August, 17 Uhr, das Warm-up zur Kleinkarlbacher Kerwe. Das eigentliche Kirchweihfest beginnt am Freitagabend. Es wird ein bisschen anders sein als bisher.Der Auftakt bleibt wie gehabt: am Freitag um 18 Uhr mit einem Mundart-Gottesdienst in der protestantischen Kirche. Dazu gehört seit einigen Jahren, dass Pfarrer Christopher Markutzik aus Sausenheim kommt.

Ab 20 Uhr unterhält die Band Hossa. Die Livemusik wird finanziert vom Förderverein der Freiwilligen Feuerwehr, der für die Fest-Organisation verantwortlich zeichnet. „Leider haben wir dieses Jahr kein klassisches Kerwekomitee mehr“, erklärt Ortsbürgermeister Daniel Krauß (SPD). Dadurch falle der Umzug weg. Dafür kehre eine alte Tradition, das Tauziehen, zurück.

Für den Samstag, 15 bis 18 Uhr, hat der TVK einen Kinderspielnachmittag auf dem Schulhof auf die Beine gestellt. Gegen 19.30 Uhr betritt dann die Gruppe Diamonds die Bühne. Nach einem Frühschoppen am Sonntag ab 11 Uhr mit dem Musikverein Almenrausch Rehlingen startet um 13 Uhr das besagte Tauziehen auf dem Pausenhof. Der Förderverein der Grundschule Kirchheim-Kleinkarlbach bietet Kaffee und Kuchen an. Ab 16 Uhr spielt Kalli Koppold.

Am Montag steht das Entenrennen im Fokus. „Unsere 600 neuen Entchen werden um 15 Uhr am Dorfgemeinschaftshaus in den Eckbach gesetzt“, kündigt die Vorsitzende des Schul-Fördervereins Ursula Roth an. Diese habe man dank der Spenden der Firmen Gechem, Schlatter und Weber anschaffen können. Startnummern zu jeweils zwei Euro können im Vorverkauf erworben werden: am Regiomaten, per Telefon unter 01511 4428353 oder per E-Mail an foerderverein.gs-kkk@gmx.de. Um 19 Uhr setzen die Happy-Hour-Boys den Schlusspunkt unter die Kerwe.abf