Die Kerwen in Asselheim und Sausenheim finden in diesem Jahr nicht statt. Das hat die Stadtverwaltung am Dienstag mitgeteilt. Zwar sorgten sinkende Fallzahlen und eine niedrige Sieben-Tage-Inzidenz derzeit für Entspannung, dennoch seien sich Verwaltung, Ortsvorsteher und Kerwekomitees darin einig, dass sich die Bedingungen für Veranstaltungen im öffentlichen Raum in der nächsten Zeit nicht so stark ändern werden, dass es möglich ist, Kerwen abzuhalten. Die Kerwekomitees wollen für die örtliche Bevölkerung – wie 2020 schon in Sausenheim praktiziert – Kerwepakete anbieten. Wann und wo man sie bekommt, soll noch kommuniziert werden.