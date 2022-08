Sowohl in Bockenheim als auch in Hettenleidelheim ist die Freude groß: Endlich kann nach zwei Jahren Zwangspause wieder Kerwe gefeiert werden. In Bockenheim beginnt „das wichtigste Wochenende im Jahr“ – so Sebastian Schulz von der Burschenschaft 1813 Bockenheim – um 19 Uhr mit dem kirchlichen Segen von Pfarrerin Ute Metzger, bevor die Band Private Place spielt. Samstags sorgen Rockabout Aces für die musikalische Untermalung auf der Kerb. Der Sonntag ist in Bockenheim voller Traditionen: Los geht es mit dem Umzug, gegen 14 Uhr folgt die Kerweredd vor dem Auftritt der Modern Sound Big Band. Montags wird die Kerb dann nach dem Wingertspflugrennen und einem Tanzabend – eröffnet von dem Bezirksbrautpaar – wieder beerdigt.

In Hettenleidelheim hat die Beerdigung der Kerb einen Tag länger Zeit, dort ist bis Dienstagabend um 22 Uhr Programm. Los geht es ebenfalls freitags. Um 18 Uhr wird das Hüttendorf eröffnet, der offizielle Bieranstich ist um 19 Uhr. Über das ganze Wochenende kann zu Musik von den Bands Indeed, Cabrio und der heimischen Band Spätles’ gefeiert werden. Einige Höhepunkte des Wochenendes sind: Das Frühschoppenkonzert des Bergmannblasorchesters, das traditionelle Leberknödelessen des VfR, das Loreschieben und die Kerweredd.