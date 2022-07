Das Asselheimer Kerwekomitee wird in den nächsten Tagen wieder von Haus zu Haus ziehen, bei den Bürgern klingeln und sie um eine Spende für die diesjährige Kerwe bitten. Die findet vom 18. bis 23. August statt, Komitee-Schriftführer Holger Stelzl sagt: Weil der gemeinnützige Verein in der Corona-Zeit seine Kasse kaum durch Veranstaltungen auffüllen konnte, ist er diesmal besonders auf Hilfe angewiesen. Nach der Corona-Pause in den vergangenen zwei Jahren soll das Programm nun wieder an die Zeit davor anknüpfen: mit Eröffnung am Samstag, Weckruf und Umzug am Sonntag sowie Schubkarchrennen am Montag. Geld wird zum Beispiel gebraucht, um die Musikkapellen zu bezahlen. Außerdem werden Wurfmaterial für den Umzug und Preise fürs Schubkarchrennen finanziert.