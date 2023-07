Das Altleininger Kerwefestival ist auch dieses Jahr ein gut besuchtes Event. „Der Freitag war so voll wie nie“, sagte Ortsbürgermeister Gunther Schneider (WG Dennhardt) erfreut. Nach einem ordentlich frequentierten Gottesdienst uff Pälzisch hatte Pfarrer Julian Kraul „ganz professionell“ den traditionellen Fassbieranstich vorgenommen. Der gratis angebotene Gerstensaft sei schnell alle gewesen, so Schneider, der sonst schon anderes erlebt hat. Auch das Konzert der lokalen Band Ricky & Friends sei auf gute Resonanz gestoßen. Am Samstagabend sorgten MoPeople für Stimmung (unser Bild). Bevor sich aber die Tanzfläche vor der Bühne richtig füllen konnte, trübte ein Gewitter mit heftigem Regen den Auftritt der ausgezeichnet spielenden Jockgrimer Formation mit ihren Sängerinnen, die Hits verschiedener Musikstile hervorragend interpretieren. Die Menschen rückten unter den Schirmen der Stände sowie unterm Dach des Autoscooters eng zusammen. Dafür war der Sonntag ein trockenes, ja sogar sehr sonniges Vergnügen. Die Kerwe mit viel Livemusik läuft noch bis Dienstag.