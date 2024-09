Neuleiningen feiert am Sonntag wieder eine Kerwe, die besonders deutlich an die kirchliche Tradition solcher Feste anknüpft. Um 10.30 Uhr findet ein ökumenischer Gottesdienst mit katholischem Kirchen- und protestantischen Posaunenchor in der St.-Nikolaus-Kirche statt, der mit einer kurzen Kerweborsch-Rede endet. Es folgt ein Beisammensein bei Weck und Wein im Garten des ehemaligen katholischen Pfarrhauses samt eigentlicher Kerwerede.