Einen Umzug hat es bei der ersten Ebertsheimer Kerwe dieses Mal nicht gegeben. Dafür feierte der Bachrattenwettkampf erfolgreich Premiere.

Bei dem spaßigen Wettkampf, den ich sich die Kerweborsch und -mäd ausgedacht hatten, traten sechs Teams in den unterschiedlichen Spielen gegeneinander an. Beim „Luftballons poppen“ musste zum Beispiel je ein Spieler aus einer Mannschaft einen Luftballon, der an einem Mitspieler befestigt war, mit vollem Körpereinsatz zum Platzen bringen. Das Problem: Hände und Füße durften den Ballon nicht berühren.

„Schwindelalarm“ unterhielt die Kerwegäste ebenfalls gut. Hierbei zogen sich die Spieler Strumpfhosen auf den Kopf. Mit dem Tennisball, der sich in der Strumpfhose befand, sollten sie durch kräftige Kopfbewegungen Flaschen zu Fall bringen. Bei „Trink aus“ galt es, nacheinander jeweils ein Getränk so schnellstmöglich auszutrinken. Das Team, dass zuerst fertig war, gewann. Am besten schnitten nach allen sechs Spielen die „Zipfelklatscher“ ab. Als erste Sieger des Bachrattenwettkamps durften sie sich über einen Gutschein für die Kerwe-Bar freuen.

Alle haben Spaß

Den Namen des lustigen Kräftemessens konnte sich Ortsbürgermeister Bernd Findt (Freie Liste) nur so erklären: „Bachratten“ sei der Uzname der Ebertsheimer. Den führe er auf den Eisbach zurück, der durchs Dorf fließt.

Organisatorin Laura Kiefer lag mit ihrer Vermutung richtig, dass mehr Leute zum Zuschauen als zum Mitspielen kommen. Dennoch hoffe sie, dass der Bachrattenwettbewerb auch nächstes Jahr wieder Teil der Kerwe werden kann. Zumindest bei Michaela Schmahl-Mayrer dürfte sie für eine erneute Teilnahme gute Chancen haben. Denn die hatte jede Menge Spaß, obwohl ihr Team „Balu un sei Crew“ nur den sechsten Platz belegte und es für den Bar-Gutschein nicht ganz gereicht hatte.

Hohe Auflagen als Problem

Vor dem Wettbewerb hatte am Sonntagmittag bereits die Kerwered von Kerweborsch Jan Hummel viele Zuhörer angelockt. Der 27-Jährige hielt die Rede zum nunmehr achten Mal. Unter den Besuchern war auch Simone Jatzke. Zur Kerwe komme sie immer, weil sie dort neue und alte Bekannte treffen und schöne Unterhaltungen führen könne, erzählte die 52-jährige Ebertsheimerin.

Dass der eigentlich ebenfalls zur Kerwe gehörende Umzug dieses Mal nicht stattfand, habe an den vielen neuen Auflagen gelegen, die man hätte umsetzen müssen, erklärte Ortschef Findt. Er wolle sich aber dafür einsetzen, dass es nächstes Jahr wieder klappt mit dem Umzug.

Kostenlose Süßigkeiten für Kinder

Dank der Spenden der Ebertsheimer und der Hilfe von Freunden und Bekannten hätten die Kerweborsch und -mäd dennoch ein gutes Fest organisieren können, hob Jan Hummel hervor. So sicherte den auch der Ortsbürgermeister der kreativen, fleißigen Truppe volle Unterstützung zu und freute sich, dass die Kerwe wieder stattfinden konnte.

Neben dem Bachrattenwettkampf lockten auf dem Kerweplatz Stände mit kulinarischen Leckereien. Für Kinder gab es Karussell, einen Schießstand und einen Süßwarenstand. Besonderes Schmankerl für die Kleinen: Sie bekamen kostenlose Süßigkeiten, die sonst auf dem Umzug geworfen worden wären.