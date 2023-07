Nach drei Jahren Zwangspause – 2020 und 2021 wegen der Corona-Pandemie und 2022 aufgrund der Sanierung der Kreisstraße 30 – soll es in Battenberg dieses Wochenende wieder eine Art Kerwe geben. Zum ersten Mal wird sich das Fest ausschließlich auf das Weingut Denig konzentrieren. „Deshalb haben wir uns entschieden, schon am Freitag zu öffnen. Ab 18 Uhr wird es ein Schlachtfest geben“, kündigt Julia Denig an, die 2018/2019 Weingräfin des Leiningerlands war. Am Samstag sorgen ab 17 Uhr die Mondays für Unterhaltung. Livemusik von Kalli Koppold ist am Sonntag ab 13 Uhr zu erleben. „Wir öffnen unseren Hof schon um 11 Uhr, und nachmittags gibt es Kaffee und Kuchen“, so Denig. Den Ausklang der Kerwe übernimmt am Montag die Band Spätlese.