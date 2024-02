Verschwunden sind die Nummernschilder eines Skoda Fabia, der am Montag zwischen 17.30 und 18.07 Uhr auf dem Parkplatz „Am Wegweiser“ in Wattenheim abgestellt war. Dessen Fahrer drohen jetzt als Bestohlenem eine Menge Scherereien: Er darf seinen Wagen einstweilen nicht verwenden, denn sein bisheriges Kennzeichen wird gesperrt und er muss ein neues beantragen. Laut ADAC fallen dabei Kosten von bis zu 90 Euro an. Außerdem könne die Behörde eine eidesstattliche Versicherung über den Kennzeichen-Verlust verlangen, für die dann weitere gut 30 Euro fällig werden. Wer Hinweise zum Nummernschild-Dieb geben kann, soll sich bei der Polizei in Grünstadt melden: Telefon 06359 93120, E-Mail pigruenstadt@polizei.rlp.de.