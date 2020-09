Es gibt keine weiteren positiven Corona-Tests an der Integrierten Gesamtschule Grünstadt, das hat das Gesundheitsamt des Landkreises Bad Dürkheim am Mittwoch mitgeteilt. Vergangenen Donnerstag wurde das Amt über die Erkrankung eines Schülers der IGS informiert, ermittelte daraufhin die engen Kontaktpersonen und bot am Montag Coronatests für sie an. Inzwischen liegen die Ergebnisse vor: Alle 50 Tests waren negativ. Für den Fall, dass sie wider Erwarten doch noch Symptome entwickeln sollten, stehen die Kontaktpersonen – hauptsächlich Schüler der Jahrgangsstufe 11, Lehrer und Bekannte aus dem persönlichen und beruflichen Umfeld dennoch bis 14 Tage nach dem letzten persönlichen Kontakt unter Quarantäne. Die gesamte Jahrgangsstufe 11 wird bis Ende der Quarantäne-Zeit digital unterrichtet.