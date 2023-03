Jetzt direkt weiterlesen Mit dem Plus-Abo alle Artikel auf rheinpfalz.de lesen nur 1€ monatlich kündbar Zum Angebot Sie sind bereits Digital-Abonnent?

Mit fast elf Millionen Euro steht die Ortsgemeinde Hettenleidelheim in der Kreide. Damit hat sie mit Abstand die höchste Verschuldung in der Verbandsgemeinde Leiningerland. Die Verwaltung rät dazu, die Hebesätze der Realsteuern zu erhöhen. Der Rat folgte dem Beschlussvorschlag aber nur zum Teil.

Bürgermeister Steffen Blaga (CDU) drückte es in der Ratssitzung am Dienstag so aus: „Unsere Finanzsituation ist nicht schön.“ Die Hettenleidelheimer sind pro Kopf mit 3420