Nachdem die Presbyterien der protestantischen Kirchengemeinden Battenberg, Bissersheim, Kleinkarlbach, Kirchheim, Ramsen, Eisenberg und Steinborn vergangene Woche entschieden hatten, an Heiligabend keine Gottesdienste zu feiern, haben sich nun auch die Presbyteriumsmitglieder der Kirchengemeinde Sausenheim-Neuleiningen entschlossen, die Gottesdienste am 24. Dezember abzusagen.

Einfach war das nicht, wie der protestantische Pfarrer Christopher Markutzik am Samstag berichtet: „Dem Presbyterium ist diese Entscheidung schwergefallen, jedoch halten wir es unter diesen Umständen für die richtige.“ Sie gelte auch für die Gottesdienste vom 31. Dezember bis zum 10. Januar. Danach werde neu entschieden. Alternativ werde es für den Heiligen Abend und den Silvesterabend Online-Gottesdienste aus der Kirchenregion Grünstadt geben. Diese sind auf dem Youtube-Kanal „Chris und die Kirche“ jeweils am 24. Dezember und am 31. Dezember zu sehen. Heiligabend wird die Sausenheimer Peterskirche von 21 bis 23 Uhr geöffnet sein, um zum stillen Gebet zu verweilen und sich das Friedenslicht mitnehmen zu können, sagt Markutzik. Er bittet zum einen darum, die Laterne nicht zu vergessen und zum anderen darum, längeres Verweilen zu vermeiden und die AHA-Regeln zu beachten. Der Zugang zur Kirche werde geregelt sein.

Dank an Kreis und Stadt für Unterstützung

Die eigentliche Idee war, an Heiligabend auf dem Sportplatz des TuS Sausenheim und im Hof der Neuleininger Burg Gottesdienste zu feiern. Deswegen sagt Markutzik: „An dieser Stelle möchten wir der Stadt Grünstadt, dem TuS Sausenheim und der Kreisverwaltung Bad Dürkheim unseren Dank aussprechen, die sich bei unseren ursprünglichen Planungen als verlässliche Partner erwiesen haben, die ihr Bestes gegeben haben. Nur – manchmal ist jeder gute Plan nicht gut genug.“ Der Pfarrer fügt an: „Uns tut es leid, den Heiligen Abend mit seinen wunderbaren Begegnungen mit Gott und den Menschen ausfallen lassen zu müssen. Dennoch hoffen wir, dass alle Weihnachten erleben können.“