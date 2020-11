„Wir haben entschieden, dass wir aufgrund der Corona-Pandemie in diesem Jahr keine satzungsgemäß vorgeschriebene Jahreshauptversammlung mehr durchführen“, informierte der Erste Vorsitzende des VfR Grünstadt, Karlheinz Schneider (Foto). Er habe nach dem Gespräch mit seinem gleichberechtigten Kollegen Johannes Adam die Vorstandschaft des Traditionsclubs per WhatsApp darüber informiert. Letztlich stünden keine Neuwahlen bevor. Der Bundestag hat bereits im März beschlossen, dass ein Vorstandsmitglied eines Vereins oder einer Stiftung auch nach Ablauf seiner Amtszeit bis zu seiner Abberufung oder bis zur Bestellung seines Nachfolgers im Amt bleibt. So gibt es keinen Satzungsverstoß, wenn ein Verein derzeit auf Jahreshauptversammlungen, ganz gleich ob mit oder ohne Neuwahlen, verzichtet.