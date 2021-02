EISENBERG/ROCKENHAUSEN. Die lange geplanten Informationsabende über die verschiedenen Bildungsangebote an der Berufsbildenden Schule Donnersbergkreis in Eisenberg am Montag und in Rockenhausen am Dienstag dürfen nicht stattfinden. Sie laufen nun auschließlich online. Wie Direktor Matthias Frietsch mitteilt, „wurde die Vor-Ort-Veranstaltung nach Intervention des Schulträgers bei der ADD in Neustadt untersagt“. Das Verbot wurde am Freitag um 14.06 Uhr ausgesprochen. Interessierte können digital teilnehmen über die Webseite bbs-donn.de.