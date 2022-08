Der Grünschnittsammelplatz in Kleinkarlbach ist derzeit geschlossen, weil er umgestaltet wird. Das teilt der Abfallwirtschaftsbetrieb des Landkreises mit. Hintergrund ist ein jährliches Aufkommen an Grünschnitt in der rund 900 Einwohner zählenden Gemeinde wie bei Sammelstellen in Städten im Landkreis. Das Gelände war bisher dauerhaft zugänglich, das führte zu unkontrollierbaren, gewerblichen Anlieferungen. Der Abfallwirtschaftsbetrieb finanziert die Entsorgung des Materials. Er hat der Ortsgemeinde mitgeteilt, dass das unter den aktuellen Gegebenheiten vor Ort nicht mehr möglich sei. Eine Fachfirma habe den Platz geräumt, inzwischen sei er gesperrt. Voraussetzung für eine Fortführung der Kostenübernahme sei – wie in anderen Ortsgemeinden der Verbandsgemeinde Leiningerland – eine Einzäunung oder Beschrankung des Geländes, definierte Öffnungszeiten und die Bereitstellung von Personal vor Ort, das die Ablieferung überwacht, wie der Abfallwirtschaftsbetrieb weiter mitteilt. Nach Angaben von Ortsbürgermeister Daniel Krauß (SPD) wird sich der Rat im September mit dem Thema befassen. Eine Öffnung unter den vom Abfallwirtschaftsbetrieb genannten Bedingungen werde tageweise angestrebt.