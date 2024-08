In den Sommerferien 2023 gab’s nach einigen politischen Volten Cabalela-Freikarten für Kinder im Grundschulalter, in diesem Jahr gehen sie leer aus. Das Grünstadter Schwimmbad und sein Förderverein berufen sich auf schlechte Erfahrungen: So musste Familien oft erklärt werden, dass die Freikarte nur für den Freibad-Bereich gilt. Es gibt aber noch mehr Gründe, warum die Vorjahres-Aktion bei den Verantwortlichen als Fehlschlag gilt. Mehr dazu steht im ausführlichen Artikel.