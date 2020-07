Seit Ausbruch der Pandemie sind nach aktuellem Stand, gestern um 12 Uhr, im Zuständigkeitsbereich des Gesundheitsamts Bad Dürkheim 442 Personen positiv auf das Coronavirus getestet worden: 329 im Landkreis und 113 in der Stadt Neustadt. Kreisweit sind gegenwärtig keine akuten Infektionen bekannt und 317 Personen gelten als genesen. In Neustadt gibt es sechs Menschen mit aktiven Infektionen; 105 Personen sind dort wieder gesund. Insgesamt sind bislang zwölf Bewohner des Landkreises in Zusammenhang mit Covid-19 verstorben, in Neustadt zwei. In den vergangenen sieben Tagen wurden pro 100.000 Einwohner acht neue Fälle in Neustadt registriert, im Kreisgebiet keiner.