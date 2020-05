Findet hier eine Prüfung statt? Das ist der erste Gedanke, der einem kommt, wenn man den Ratssaal im Grünstadter Weinstraßencenter betritt: Die Tische stehen weit voneinander entfernt, pro Tisch kann nur eine Person Platz finden. Ja, es findet eine Prüfung statt. Allerdings geht es nicht um Schulabschlüsse. Sondern um die Frage, wie Demokratie in Zeiten einer Pandemie funktionieren kann.

Nicht nur die Geschäfte und Behörden waren in den vergangenen Wochen geschlossen. Auch der Parlamentarismus lief in Corona-Zeiten auf Sparflamme. Die Bürgermeister und Beigeordneten konnten mit Eilentscheidungen Beschlüsse fassen, die wichtig sind, damit das Leben in den Kommunen weiterlaufen kann. Dieses Recht gibt ihnen die Gemeindeordnung, in der es heißt: „Der Bürgermeister kann in Angelegenheiten, deren Erledigung nicht ohne Nachteil für die Gemeinde bis zu einer Sitzung des Gemeinderats oder des zuständigen Ausschusses aufgeschoben werden kann, im Benehmen mit den Beigeordneten anstelle des Gemeinderats oder des Ausschusses entscheiden.“ In Grünstadt wurden beispielsweise Aufträge für die Sanierung des Leininger Oberhofes vergeben.

Ratsmitglieder treffen sich wieder

Nun soll das politische Leben in den Kommunen langsam wieder starten – im Kreis ebenso wie in der Stadt Grünstadt und der Verbandsgemeinde Leiningerland. Allerdings sind dazu Sicherheitsregeln einzuhalten, die man schon aus den anderen Lebensbereichen kennt. Die Stadt Grünstadt plant für den 19. Mai eine Stadtratssitzung – und hat dafür eine umfangreiche Check-Liste aufgestellt, die für die Sicherheit der Stadtratsmitglieder und der Besucher sorgen soll.

Die Ratsmitglieder bekommen mit den Sitzungseinladungen Schutzmasken geschickt, die sie aufsetzen müssen, sobald sie das WSC betreten. Bei der Sitzung selbst sind aber keine Masken zu tragen, sagt Büroleiter Joachim Meyer.

Natürlich sitzen Ratsmitglieder, Bürgermeister, Beigeordnete und Verwaltungsmitarbeiter in gebührendem Abstand zueinander an Einzeltischen. Jeder Tisch ist mit einer Flasche Wasser, einem Glas und Desinfektionsmittel bestückt. Allerdings wird nicht an jedem Tisch ein Mikrofon stehen. Denn es gibt nur 20 Mikrofone – bei 28 Ratsmitgliedern, Bürgermeister, Beigeordneten und städtischen Mitarbeitern auf der Sitzung. „Wir werden an jedem zweiten Tisch ein Mikro aufstellen. Die Fraktionssprecher sollen sich in jeden Fall dahin setzen, wo welche sind“, sagt Meyer, der mit Bürgermeister-Assistentin Anja Groh vergangene Woche schon mal den „Ernstfall“ übte.

Die Zuhörer-Plätze sind begrenzt: Im Saal stehen nur elf Stühle zur Verfügung – auch die in gebührendem Abstand aufgestellt. Sollten mehr Besucher kommen, werde die Sitzung per Lautsprecher ins Foyer übertragen, informiert Meyer. Ein Mitarbeiter der Stadtverwaltung werde den Einlass zur Sitzung kontrollieren. Wer ins WSC kommt, könne sich im Eingangsbereich die Hände desinfizieren, berichtet Groh. WSC-Hausmeisterin Erica Hatfaludi sagt beim Ortstermin angesichts der umfangreichen Sicherheitsmaßnahmen: „Wir müssen alle umdenken. Wichtig sind die Gesundheit und die Sicherheit der Menschen, die kommen.“

Verbandsgemeinde entscheidet diese Woche

Das ist auch das A und O bei der Verbandsgemeinde Leiningerland, wie Büroleiter Jürgen Esser sagt: „Über allem steht die Einhaltung der Hygienevorgaben. Das heißt, man braucht Lokalitäten, in denen eine Sitzung kontaktarm möglich ist.“ Wann die Gremien in der VG wieder öffentlich tagen, steht noch nicht fest. Am Donnerstag soll mit den Ortsbürgermeistern und dem Ältestenrat der Verbandsgemeinde besprochen werden, wie und wann mit den Sitzungen gestartet werden soll. Vorschläge gebe es schon: „Beispielsweise ist ein Verzicht auf Ausschusssitzungen möglich. Das bedeutet, dass der jeweilige Rat alle ,großen’ Themen an sich zieht“, so Esser – allerdings gebe es hier auch Ausnahmen. Rechnungsprüfungs-, Umlegungs-, Schulträger- und Werkausschüsse müssten als Pflichtausschüsse zusammenkommen. Bei „kleinen“ Themen könne weiterhin das Instrument der Eilentscheidung genutzt werden.

Kreistag trifft sich im Juni

Die Kreisverwaltung Bad Dürkheim hat vergangene Woche angekündigt, das politische Leben im Mai wieder hochfahren zu wollen: Ausschüsse und der Kreistag treten dann wieder zusammen. Dies betrifft bis zur Sommerpause den Bau-, Umwelt- und Agrarausschuss, den Kreisausschuss, den Werkausschuss, den Jugendhilfeausschuss, den Krankenhausausschuss und den Kreistag am 10. Juni. Den Beginn macht der Bau-, Umwelt- und Agrarausschuss am 14. Mai im Kreishaus. Für die Ausschüsse kann im Ratssaal auf die Abstandsregeln geachtet werden. Der Kreistag wird allerdings an einem anderen Ort tagen müssen. Wo das ist, wurde noch nicht bekanntgegeben.