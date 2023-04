Mehrheitlich hat der Eisenberger Bau- und Umweltausschuss die Einrichtung eines Pizza-Lieferservices in der Hauptstraße/Ecke Tiefenthaler Straße abgelehnt. Dazu war ein Antrag zur Nutzungsänderung des ehemaligen Veranstaltungsraums des Gasthauses „Zum Engel“ eingegangen. Äußerlich sollte nichts an dem Gebäude verändert werden, die geplanten Umbauten beziehen sich allein auf das Innere. Darin vorgesehen sind neben einer Küche und Lagerräumen die Sanitäreinrichtungen und ein Warteraum für die Fahrer. Gründe für die Ablehnung des Antrags auf Nutzungsänderung waren unter anderem die befürchtete Behinderung durch parkende Lieferautos und die bereits vorhandene Anzahl von Pizza-Lieferdiensten vor Ort. Ins Feld geführt wurde außerdem der früher gestellte Antrag, den Veranstaltungsraum in Wohnungen umzubauen. Dem hatte der Ausschuss seinezeit seine Zustimmung erteilt. Ob durch die aktuelle Ablehnung der Pizza-Lieferdienst verhindert werden kann, bleibe zumindest offen. Denn letztlich werde die Entscheidung über den Antrag von der Kreisverwaltung getroffen, sagte Stadtbürgermeister Peter Funck (FWG).