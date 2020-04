Schweren Herzens hat Bürgermeister Elmar Reichert das Fest der offenen Höfe am zweiten August-Wochenende abgesagt. „Im Mai hätten wir mit den Vorbereitungen begonnen, Caterer und Musikkapellen verpflichtet“, erzählt er. Da das Volksfest regelmäßig Tausende Besucher anzieht, es von Mainz aber bislang keine Definition gebe, was unter einer Großveranstaltung, die bis 31. August verboten ist, zu verstehen sei, habe er sich zu diesem Schritt genötigt gesehen. Der Bissersheimer Ortschef habe sich bei der Entscheidung mit den sieben beteiligten Betrieben abgestimmt. „Wir bedauern das alle sehr“, so Reichert, der – sofern es möglich ist – ein Ersatz-Fest im Frühjahr, spätestens aber „ein besonders großes und schönes“ Fest der offenen Höfe 2021 in Aussicht stellt.