In der Vor-Corona-Zeit blieben die Grünstadter Geschäfte am Nachmittag des Faschingsdienstags geschlossen, weil sich der große Fasnachtsumzug durch die Innenstadt bewegte und die Narren anschließend auf dem Luitpoldplatz weiterfeierten. Doch daraus wird auch in diesem Jahr nichts. Der VfR als bisheriger Veranstalter hat im vergangenen November erklärt: Wegen der gesteigerten Sicherheitsanforderungen kann er das närrische Treiben nicht mehr ausrichten. Das Grünstadter Wirtschaftsforum hat sich nun bei den Läden umgehört, wie sie auf die neue Lage reagieren. Der Vorsitzende Uwe Bernard berichtet: Praktisch alle Geschäfte werden geöffnet sein.