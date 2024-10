Weil er sein Handy am Steuer nutzte, ist Beamten der Polizeiinspektion Grünstadt am Donnerstag gegen 15 Uhr ein 22-jähriger Autofahrer aufgefallen. Sie unterzogen ihn in der Bitzenstraße einer Verkehrskontrolle. Dabei stellte sich heraus, dass der Mann gar nicht hätte fahren dürfen: Ihm war schon vor Längerem der Führerschein abgenommen worden. Jetzt droht ihm ein Strafverfahren, das sogleich eingeleitet wurde.