Mal wieder ist in Grünstadt ein Mopedfahrer ohne Führerschein und unter Drogeneinfluss unterwegs gewesen. Am Montag gegen 18.40 Uhr wurde ein 64-Jähriger auf einem Kleinkraftrad in der Ferdinand-Porsche-Straße einer Verkehrskontrolle unterzogen. Laut Polizei haben die eingesetzten Beamten dabei gesehen, dass der Mann nicht im Besitz der erforderlichen Fahrerlaubnis war. Weiterhin konnten Hinweise auf Drogenkonsum festgestellt werden. Ein entsprechender Schnelltest verlief auf Cannabis und Amphetamin positiv. Gegen den 64-Jährigen wird nun Anzeige wegen Fahrens ohne Führerschein und Verstoßes gegen das Betäubungsmittelgesetz erstattet.