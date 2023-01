„Blinken hätte geholfen“ betitelt die Polizei ihre Meldung zum Zusammenstoß zweier Autos am Donnerstag gegen 7.40 Uhr in der Hauptstraße. Demnach fuhr eine 58-jährige Autofahrerin an einem vermeintlich parkenden Pkw vorbei, als dessen 24 Jahre Fahrer nach links zog, um auf einen Parkplatz zu fahren – ohne vorher zu blinken. Es kam zur Kollision, die einen Sachschaden von etwa 1000 Euro verursachte.