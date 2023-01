Bei der körperlichen Auseinandersetzung zwischen zwei Personengruppen an Neujahr in Eisenberg hat es sich um einen klassischen Silvestereinsatz für die Polizei gehandelt. „Strafrechtlich wurde nichts erfasst“, so die Polizei. Gemeldet worden sei, dass sich rund 20 Personen in die Haare bekommen hätten, am Ende seien es aber nur eine Handvoll gewesen. „Alkohol und Betäubungsmitteleinfluss waren da im Spiel“, so eine Sprecherin der Polizei. Grund für die handfeste Auseinandersetzung sei gewesen, dass eine Gruppe Böller in Richtung einer anderen Gruppe geworfen hatte. Verletzt wurde aber niemand.